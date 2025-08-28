תיק גב לכובע של אש תמיד (Aish Tamid Hat Travel Backpack)
תיק צד לכובע של אש תמיד (Aish Tamid Hat Messenger Bag)
ספרי אש תמיד מאת הרב ישראל מאיר דרוק שליט"א
תורה נצחית. תובנות מעוררות השראה.
כעת זמין אונליין ב-אש תמיד הכובעים.
Let customers speak for us
Buying a present for a grandson is hard enough--but for a grandson-in-law? Suffice it to say, I was stumped--until I saw these carry-ons. I bought the backpack for one grandson-in-law and the messenger bag for another. Each seemed thrilled with his gift , (as were their wives-- my granddaughters).
Fantastic bag, amazing idea. Helps me travel every week for shobbos or on an airplane.
highly recommend this bag, just got back from trip from Israel followed by another vacation and this was a great way to carry my hat, sforim and tallis/tefillin +. Plenty of room but convenient to carry on roller bag or shoulder. Great additional.
AWESOME PRODUCT SAVES SPACE AND PROTECTS THE HAT NICELY
I purchased two of the briefcase / hat traveling bags,for my husband and son they were incredible !. We took them to Israel with us they were so practical,they made it so much easier while flying and when taking daily trips! We highly reccommend them ! Don’t know how we managed without them in the past ,was a great purchase!!
I just flew to Eretz Yisroel and this was the only bag I took!
Fit everything I needed for my trip (including my Tallis/Tefillin).
Love it!
This bag is incredible!! So much easier to get around without Shlepping so much!
This bag completely changed my life!! It has enabled me to travel with everything I need without carrying so many things. Whoever created this is a genius.
My father bought me the hat bag after seeing how difficult it was traveling with a different bags for my sefarim, tefillin, and hat. This bag really has streamlined everything into one and has made very easy to pack for trips!
Been a lifesaver and gamechanger when I travel! I don't know what took so long for this brilliant product to come about but I am so glad it did!
I’m really happy with this Aish Tamid Hat Travel Bag. It makes carrying my Shabbos hat so much easier, and I love that I can fit my seforim in the same bag without everything getting cluttered. The hat stays protected, and I don’t have to juggle a bunch of things when I’m on the go. It’s practical, simple to use, and really helps keep me organized. Definitely recommend it!
Travel Smart!
The Aish Tamid "Messenger Bag"
Shabbos Travel! (Not for Sale)
חבילות חיסכון – חסכו יותר
חבילת אש תמיד – כוללת תיק גב ותיק צדמחיר רגיל $199.95 USDמחיר רגיל
$235.00 USDמחיר מבצע $199.95 USDאזל מהמלאי
שאלות נפוצות
האם התיק יתאים לכובע שלי?
התיק תוכנן להתאים לכל סוגי הפדורה/כובעים שחורים עם גובה כיפה של פחות מ-5 אינץ'. זהו תיק כובעים סטנדרטי שיוצר על ידי טובי היצרנים בתחום, כך שאם הכובע שלך נכנס לתיק כובעים סטנדרטי, הוא יתאים גם לתיק שלנו.
מה אפשר לאחסן בתיקי אש תמיד?
התיק מציע מקום רב למגוון פריטים, כולל הכובע, תפילין, ספרים, בגדים להחלפה ומתנות למארחים.
האם תיק הנסיעות לכובע אש תמיד עמיד לאורך זמן?
כן, תיק הנסיעות בדֶרך ותיק הבחור מיוצרים מחומרים איכותיים במיוחד שנועדו לעמוד בתנאי נסיעה קשים, להבטיח עמידות ואמינות לנסיעות קצרות וארוכות כאחד. בנוסף, התיק מצויד ברוכסני YKK מהשורה הראשונה.
האם ניתן להשתמש בתיקים לנסיעות טיסה?
כן, בהחלט.
האם אפשר להשתמש בתיק הנסיעות לכובע אש תמיד גם ביום-יום?
כן, העיצוב הרב-שימושי של תיק הנסיעות לכובע של אש תמיד מתאים גם לשימוש יומיומי. בין אם אתה לוקח חפצים לעבודה, לישיבה, לבית הספר או לכל פעילות אחרת, התיק מספק מקום רב ותאים לארגון נוח.
התיק נקרא "תיק נסיעות לכובע" בשל תא הכובע המובנה והמוגן שבו, וכן בזכות גודלו המרווח שיכול להכיל פריטים רבים. אם יש לך שאלות נוספות או שאתה זקוק לעזרה, אל תהסס ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו. אנחנו כאן בשבילך!
איך תיק הנסיעות לכובע אש תמיד מתמודד עם דחיסה?
התיק כולל רצועות כיווץ חדשניות שמפחיתות את נפחו, מה שהופך אותו לקל וקל לנשיאה, ועדיין מספק מקום אחסון מספק.
עד כמה תיק הנסיעות לכובע אש תמיד נוח לנשיאה?
התיק עוצב כך שיהיה נוח וקל לנשיאה, עם מבנה קליל ורצועות כיווץ שמפחיתות את הנפח.
האם ניתן להחזיר מוצרים?
כן, יש לנו אחריות שביעות רצון על כל מוצרי אש תמיד. אם ברצונך להחזיר את התיק, עליו להיות במצב חדש לחלוטין.
הלקוח יישא בעלות המשלוח וכן דמי טיפול של 15% על החזרה.
לאחר קבלת התיק, ווידוי וצוותנו של תקינותו, תקבל החזר לאשראי שבו השתמשת ברכישה המקורית.
מהי הדרך הטובה ביותר לארוז את התיק בבטחה?
אנא צפה בסרטון במדיה של המוצר לקבלת טיפים כיצד לארוז את התיק בצורה נכונה.
האם יש אחריות?
אם יש בעיה כלשהי עם התיק, שלח לנו הודעה ואנו נדאג לטפל בך. אנחנו אנשים ישרים ונוודא שכל בעיה מצדנו תטופל בצורה הוגנת ומהירה.
מה הגודל של תיק הנסיעות לכובע אש תמיד?
- מידות: כ-15" x 20" x 5"
- התאמה: מתאים לכובעים עם גובה כיפה מתחת ל-5 אינץ'
מה קרה לגודל הגדול יותר "תיק הנסיעות בדרכך" שהיה באתר שלכם?
החלטנו למקד את המשאבים והנכסים הנוכחיים שלנו בתיק הנסיעות הרב-שימושי "אש תמיד" וכן במחקר ופיתוח של מוצרי נסיעות ייחודיים נוספים שייצאו בקרוב!
אין כרגע תוכניות להחזיר את "תיק בדֶרך" כיוון שמצאנו שתיק הנסיעות לכובע של אש תמיד מספק מקום ושימושיות מספקים כדי לענות על הצרכים של לקוחותינו.
זמין בכל חנות שבה נמכרים מוצרי חדשנות כשרה
בקשו מהחנויות המקומיות שלכם ליצור איתנו קשר כדי להכניס את התיקים שלנו למדפים שלהם!